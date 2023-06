Affaire Sanda Dia: des centaines de manifestants à Bruxelles contre la justice de classe et le racisme

D’après les manifestants, les peines prononcées sont beaucoup trop clémentes et teintées de justice de classe et de racisme.

« Nous ne croyons pas que la classe sociale des suspects et de Sanda n’ait pas joué un rôle dans cette histoire », tancent les manifestants. « Nous ne croyons pas non plus que la couleur de peau et l’appartenance ethnique de Sanda n’aient pas joué un rôle. Aurait-on eu la même indulgence si les auteurs avaient été d’origine africaine ou maghrébine ? », s’interrogent-ils.