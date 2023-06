Alors que le titre lui tendait les bras, l’Union craque en fin de match et s’incline contre le Club de Bruges!

L’Union Saint-Gilloise a été battue 1-3 par le Club Bruges, dimanche, lors de la dernière journée des Champions’ playoffs du championnat de Belgique de football, et doit faire une croix sur le titre. Les Unionistes ont été virtuellement champions pendant une partie de la seconde période après le but de Simon Adingra (46e), mais les buts de Shon Homma (88e), Noa Lang (90e+3) et Cisse Sandre (90e+10) les ont condamnés.

L’Union pouvait compter sur les retours dès le coup d’envoi de son capitaine Teddy Teuma, absent la semaine passée à l’Antwerp, et de Victor Boniface.