Exposition «Miss Terre et Terre happy» en duo à la Loggia Dell’Arte d’Herseaux

L’artiste mouscronnoise Evelyne Derbaudrenghien, qui a notamment étudié aux Beaux-Arts de Tournai et travaillé au centre culturel de Mouscron, se spécialise dans les céramiques.

Elle présentera en ce mois de juin des pièces particulières où elle intègre de la porcelaine et du grès. La Hurlue apprécie particulièrement le contraste entre ces deux matières nobles. C’est en effet l’opposition entre la dureté du grès, et, la légèreté et la blancheur de la porcelaine qui l’a guidée dans le choix de ses techniques.