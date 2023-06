Le Malien Aly à la rencontre de Solidarité Dogon

Mardi 6 juin, dès 19h30, Solidarité Dogon, une association basée au Pays de Herve et soutenant des projets de développement au Pays Dogon, au Mali, accueillera Aly Dolo. Il s’agit d’un des Maliens faisant le lien entre le Plateau de Herve et sa région. Il est venu en France pour accomplir un stage professionnel. L’occasion était belle pour remettre en contact les amis du Pays Dogon essentiellement basés à Herve et les citoyens maliens, alors que le Pays Dogon est secoué par de graves troubles engendrés par des factions et les islamistes. Ce qui rend le voyage des Belges périlleux.

La rencontre aura lieu au Tennis club de Thimister, 1, rue du Tennis. Ce sera l’occasion de faire le point sur ce qui a été réalisé et sur les projets, mais aussi de partager un repas de pâtes proposé par Il Negozio.