«J’aurais pu être une deuxième Marianne»

« J’ai rencontré Hasan en octobre 2018 alors qu’il venait de sortir de prison. Il était alors en liberté conditionnelle et il devait répondre aux convocations et ne pas enfreindre les règles fixées. Au départ, il y avait beaucoup d’amour entre lui et moi. Nous sommes restés quatre années et demie ensemble. Je savais qu’il avait été en prison pour avoir tué son épouse, Marianne, mais je ne savais pas dans quelles conditions. Il m’avait juré qu’il n’avait jamais frappé une femme et qu’il avait accepté d’aller en prison par dignité. Ce n’est plus tard que les pièces du puzzle se sont emboîtées. »

Si les premières années se sont bien déroulées, la relation s’est ensuite détériorée lors de la dernière année, entre 2022 et 2023. Je ne reconnaissais plus la personne avec qui j’étais. Son regard avait changé. Il faisait peur. J’ai parfois pris des risques en lui disant des choses qu’il n’avait pas envie d’entendre, j’aurai pu être une seconde Marianne. Il menaçait de tuer mes enfants devant moi, de me tirer une balle et puis de se suicider. Il menaçait également les membres de sa famille qui tentaient de le raisonner. Il ne voulait plus rien entendre, il devenait incontrôlable. Il avait réussi à m’isoler, je ne voyais plus ma mère, mon père et je ne parlais plus à mon frère. Aujourd’hui – et heureusement – j’ai pu renouer les liens après avoir ouvert les yeux. »

« La pression de la famille »

Isabella et Hasan étaient liés sentimentalement mais aussi professionnellement avec cette taverne dans laquelle elle avait investi ses économies.