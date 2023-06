Hockey Pro League: nouvelle démonstration des Red Panthers

Après leur victoire face à la Chine, samedi, les Panthères n’avaient qu’un seul et unique objectif au moment de disputer leur dernière rencontre londonienne face à la Grande-Bretagne, remporter un 4e succès et terminer ce deuxième rendez-vous de Pro League, à nouveau invaincues, après avoir proposé des prestations impressionnantes de maturité. Face à l’équipe locale et devant un stade comble (3.000 spectateurs), la Belgique a, une fois de plus, été dominante et inspirée. Elle a contrôlé les échanges d’un bout à l’autre mais elle a peiné à concrétiser cette domination au marquoir malgré de multiples possibilités pour ses jeunes recrues. Astrid Bonami et Emily White ont obtenu les occasions les plus franches de la première période mais sans réussite. Idem sur penalty malgré 8 possibilités durant les 30 premières minutes. Les Red Panthers jouaient juste mais elles manquaient juste d’un peu plus de précision dans le dernier geste.

Trois buts en moins de 7 minutes

Le scénario de la rencontre n’évoluait guère après la pause puisque les protégées de Raoul Ehren conservaient, toujours, une certaine maitrise sur les débats. La gardienne Elodie Picard n’avait rien à faire vu les qualités affichées et l’intransigeance de sa ligne défensive. Les Britanniques obtenaient tout de même un tout premier penalty à la 41e minute mais la balle n’atteignait pas sa cible. Dans le dernier quart, les Red Panthers étaient enfin récompensées de leurs efforts. Sur une magnifique contre-attaque menée par Judith Vandermeiren, Alix Gerniers ouvrait le score en plaçant la balle entre les jambes de la gardienne (48e).