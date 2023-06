Une réserve naturelle de neuf hectares va bientôt être créée à Vivegnis

Premier feu vert pour le lotissement Matexi

Par A.Dr.

77 nouveaux logements devraient donc voir le jour, rue Fût-voie. Un lotissement Matexi que l’on peut qualifier de « vert » puisque la part belle sera laissée à la nature. Et pour cause, le lotisseur est propriétaire de 9,4 hectares à cet endroit, dont six urbanisables.

Alors que l’endroit aurait pu accueillir 105 logements, Matexi n’en construira que 77 (23 maisons et 54 appartements). Logements, voiries et parkings s’étendront sur 1,5 hectare. Les 4,5 hectares restants sont laissés à la nature. Deux hectares qui accueilleront des espaces verts et 2,5 hectares de l’agriculture végétalienne.

Le projet est d’ailleurs déjà en cours puisqu’un bail à ferme a été signé avec « Les jardiniers du monde ». La coopérative y a déjà commencé ses cultures. Le projet Matexi vient de recevoir son premier feu vert puisque le conseil communal vient d’autoriser l’ouverture de voirie. Il devra prochainement se prononcer sur le permis d’urbanisation.