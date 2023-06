Hockey – La passe de trois pour Vanasch en Allemagne!

Le gardien des Red Lions vient encore d’ajouter une ligne à son incroyable palmarès. Que ce soit avec les Red Lions (champion olympique, du monde et d’Europe), en clubs (avec, entre autres, 2 titres EHL en 2015 et en 2019) ou au niveau individuel (élu 3 fois meilleur gardien du monde en 2018, 2019 et 2020), le Bruxellois est, très certainement, l’un des sportifs belges les plus titrés de l’histoire. Il vient, en effet, de remporter, ce dimanche, un troisième titre consécutif de champion d’Allemagne avec le Rot Weiss Cologne en battant Mannheimer (3-2). G

grâce à ce nouveau succès, et avant de rentrer au pays, cet été, puisqu’il défendra, à la reprise, les couleurs de l’Orée, Vincent Vanasch (35 ans) décroche un 8e trophée national après les 3 sacres avec le Waterloo Ducks et les 2 conquis avec Oranje-Zwart dans la compétition néerlandaise.