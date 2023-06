«Medellin»: le nouveau film de Franck Gastambide, pour Prime Video, cartonne déjà dans le monde

Beau lancement pour le nouveau projet de Franck Gastambide ! Deux jours seulement après sa sortie, « Medellin » se retrouve à la première place du classement de Prime Video, comme l’indique le site FlixPatrol. Le film passe ainsi devant « Air », le fruit de la dernière collaboration entre Ben Affleck et Matt Damon, qui s’accrochait au top du classement depuis sa sortie, le mois dernier. L’acteur réalisateur à succès signe une première collaboration très réussie avec la plateforme, qui pourrait se pérenniser, d’autant qu’il avait intentionnellement choisi de travailler avec un tel géant. « Ça a été un vrai choix de se dire de faire le film pour une plateforme et non pour la salle (…). En vrai, je n’avais pas de vraies raisons d’aller sur une plateforme sauf cette raison-là : pouvoir faire un film à ambition internationale, avec un casting international pour lequel Amazon et son bureau de Los Angeles allaient m’aider. » expliquait-il à BFMTV il y a quelques jours.

Et il s’est bien servi de ce rayonnement international, puisque le long-métrage a bien été tourné dans la capitale colombienne, qui prête son nom au projet. Il raconte l’histoire de Pablito, un jeune Youtubeur, fasciné par Pablo Escobar, qui décide de réaliser son rêve en partant à Medellin sur les traces du baron de la drogue. Quelques jours plus tard, c’est par une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, que le monde découvre que Pablito est aux mains de dangereux narcos, qui exigent une énorme rançon pour le libérer. « Plata o Plomo ! » Mais ce que les narcos ignorent, c’est que Pablito a un grand frère et que ce grand frère a un plan aussi simple que totalement insensé : monter une équipe, faire une descente en Colombie pour affronter les hommes du cartel et ramener son petit frère sain et sauf.