Roland-Garros: le N.1 mondial Carlos Alcaraz étouffe Lorenzo Musetti et file en quarts de finale

Choc entre deux jeunes loups du circuit ATP, le huitième de finale au tournoi de Roland-Garros entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti a tourné nettement à l’avantage de l’Espagnol. Le N.1 mondial a étouffé l’Italien, 18e mondial et tête de série N.17, qui n’avait pas cédé le moindre set lors des trois premiers tours. «Carlito» s’est imposé sans discussion 6-3, 6-2 et 6-2. La poignée de mains s’est produite entre les deux joueurs après 2 heures et 8 minutes de jeu.

Alcaraz rencontrera en quarts de finale le vainqueur du match entre le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5/N.5), 24 ans, qui partira favori dimanche soir face à l’inattendu Autrichien de 27 ans Sebastian Ofner, 118e mondial, passé par les qualifications.