Résultats «impressionnants»: un comprimé réduit de moitié le risque de décès d’un type de cancer du poumon

Le cancer du poumon est le cancer qui cause le plus de décès, avec environ 1,8 million de morts déplorés chaque année dans le monde.

Ils ont été dévoilés à Chicago lors de la plus grande conférence annuelle de spécialistes du cancer, organisée par la société américaine d’oncologie clinique (ASCO).

Ce traitement développé par le groupe pharmaceutique AstraZeneca, l’osimertinib (commercialisé sous le nom de Tagrisso), vise un type particulier de cancer du poumon. Il concerne les patients atteints d’un cancer dit « non à petites cellules » (la forme la plus commune), et présentant un type particulier de mutation.