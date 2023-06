Philippe Clement réagit à son limogeage de Monaco: «Ce fut un honneur d’entraîner ce merveilleux club»

Philippe Clement, à qui il restait une année de contrat, a été remercié par l’AS Monaco, au lendemain de la fin de la saison de Ligue 1, a annoncé le club dimanche sur son site. Les Principautaires ont terminé à une décevante 6e place après avoir bouclé la compétition par un maigre bilan de 4 points sur 21 et ainsi manqué leur billet européen.

«C’est avec la douleur au cœur que je dois vous dire que mon aventure à Monaco est terminée. Ce fut un honneur d’entraîner ce merveilleux club et je suis très fier d’avoir contribué au développement du club et de ses joueurs. Je voudrais exprimer ma gratitude au club, à tous mes collègues et aux supporters pour leur soutien et les bons moments que nous avons passés ensemble», a déclaré Clement sur les réseaux sociaux qui s’attendait à un telle issue. Samedi soitr après la défaite face à Toulouse il avait déclaré en conférence de presse : «Ce club est dans mon cœur. Je veux me battre pour lui, mais c’est à la direction de décider. Je ne fuis pas mes responsabilités»..