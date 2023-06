Affaire Maddie McCann: le principal suspect Christian Brueckner aurait fait une déclaration interpellante, «elle n’a pas crié»

Christian Brueckner, un Allemand de 46 ans, est soupçonné du meurtre de la jeune Britannique Madeleine McCann. Il a récemment été inculpé en Allemagne pour cinq autres crimes et délits sexuels commis entre 2000 et 2017 au Portugal, avait annoncé le parquet de Brunswick.

Selon le Mail Online, c’est un ami de Christian, un certain Helge Busching, qui l’aurait dénoncé à la police. » J’étais au festival hippie en 2008 en Espagne. Christian, un autre ami et moi-même avons commencé à parler du Portugal. Je n’y vais plus parce qu’il y a trop de problèmes là-bas, à cause de la disparition de l’enfant » dit-il.