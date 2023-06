Marre des appels incessants des démarcheurs téléphoniques? La députée Vanessa Matz veut prendre une mesure radicale

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les opérateurs téléphoniques, fournisseurs d’énergie, magasins d’ameublement et autres firmes commerciales en sont friands. Ils adorent vous appeler sur votre téléphone, fixe ou mobile, pour vous vendre leurs produits, vanter leurs promotions, vous offrir un cadeau pour votre anniversaire, etc.

Ca peut faire plaisir mais ça peut irriter parfois. Ceux que cela excède peuvent s’inscrire sur la liste « Ne m’appelez plus ». En principe, plus aucun démarchage de marketing ne peut alors être entrepris. Pour les autres, il n’y a aucune règle quant aux heures d’appel et le nombre d’appels…