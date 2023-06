Un week-end d’enfer sur les routes à Verviers à cause de la fermeture d’autoroute

« Cette situation engendre un bouchon très important sur l’autoroute et dans les rues aux alentours de la rue des Étangs, de la rue des carrières et du rond-point Kermadec », a annoncé le service BE-Alert samedi après-midi.

Il a fallu un peu de temps avant que les autorités réagissent. Des policiers présents en nombre ont fait la circulation à la sortie de l’autoroute et sous le viaduc d’Ensival. Et en début d’après-midi samedi, l’entrée d’autoroute 7 au Laboru a été fermée pour éviter aux automobilistes de s’engouffrer dans le bouchon. Un hélicoptère de la police est aussi arrivé pour superviser les opérations.

Vu la chaleur et la durée des bouchons, la Protection Civile a même amené de l’eau potable aux automobilistes, qui a été distribuée par les pompiers de la zone VHP.

L’eau apportée sur place. - Belgian Civil Protection Rescue Unit 2.0

Dimanche la situation était moins problématique pour les automobilistes suivant la déviation. D’ailleurs la police était beaucoup moins présente sur place. Et ce, alors que plusieurs événements ont entraîné pas mal de visiteurs : le Spa Euro Race au circuit de Spa-Francorchamps ou la brocante de Heusy.

Lire aussi Une portion de l’autoroute E42 complètement fermée à la circulation ce week-end à hauteur de Verviers

Vu la fermeture de l’autoroute, de nombreux automobilistes ont fait appel à des applications type Google ou Waze pour trouver un itinéraire bis. D’où la présence d’énormément de voitures néerlandaises, allemandes ou même anglaises sur de petites routes complètement encombrées, comme celle descendant vers Ensival à proximité de la grande surface de bricolage Conradt.

« Une nouvelle gestion calamiteuse »

La situation a engendré son lot de critiques parmi les automobilistes et les Verviétois. Ainsi Philippe nous a contactés via notre bouton « Alertez nous ».

L’autoroute est fermée au niveau de la sortie d’autoroute 6. - B.B.

Il déplore cette « nouvelle gestion calamiteuse des “nouveaux” travaux entre Spa et Heusy (E42), et plus particulièrement à Heusy, où la sortie est obligatoire pour les véhicules venant de Spa. En sortant, tout le flux de véhicules (poids lourds, camping-car, etc.) doit descendre au rond-point Kermadec afin de reprendre l’autoroute. De plus, il y a depuis plusieurs mois un feu pour des travaux sur le N61 allant vers le parking de la SNCB qui va compliquer encore (s’il le fallait) l’absorption. Rien n’est réfléchi à l’avance dans cette ville ! », écrit-il. Précisons que ces travaux sont commandés par la Sofico (Région wallonne)et non la ville de Verviers.