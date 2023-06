Les partis sur le gril dans notre série politique: Maxime Prévot est indigné, «comme beaucoup de citoyens»

Maxime Prévot, ça sent déjà la campagne électorale, non ?

Depuis que ce gouvernement fédéral a été mis sur pied, il a passé plus de temps à se quereller qu’à conclure des accords. Je n’ai jamais connu un gouvernement où les partenaires se tapent autant sur la gueule. Ce climat de campagne, de petits slogans, de surenchère un peu populiste n’a pas vraiment quitté les partenaires socialistes, écologistes et libéraux depuis 2019, hélas ! Typiquement la politique comme je ne l’aime pas, celle qui, au lieu de prendre des décisions parfois courageuses, voire impopulaires, mais nécessaires, préfère la bataille des slogans. Moi, je fais de la politique pour être dans la concrétisation de projets.

Que peut encore faire cette majorité selon vous ?

Pas grand-chose. La réforme fiscale ? En coulisse, on fait comprendre qu’elle ne pourra pas aboutir. Ce n’est pas mieux avec les autres gouvernements. Pour Elio Di Rupo, tout va bien en Wallonie, sauf peut-être un taux de chômage trop élevé. Il y a une part de déni qui n’est plus supportable et M. Di Rupo doit vraiment changer ses lunettes. On a un problème majeur pour trouver du personnel, tout patron de PME vous le dira. Les gens se complaisent parfois dans le bénéfice des allocations de chômage, quitte à les agrémenter en travaillant au noir. Des patrons me disent qu’ils sont déjà contents de trouver des gens qui ont envie de se lever pour aller bosser et qu’ils sont prêts à prendre leur formation à leur charge s’ils n’ont pas le diplôme ni la compétence adéquate. Di Rupo dit que la formation en alternance est une priorité, alors que Pierre-Yves Jeholet, le patron de la Fédération Wallonie-Bruxelles, reporte ce chantier à la prochaine législature. Pathétique ! On ne peut pas déplorer que les populistes aient le vent dans les voiles et rester en lévitation par rapport à la réalité.