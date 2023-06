Corruption au parlement européen: Eva Kaili se dit innocente, enfonce Panzeri et... Marie Arena!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le nom de l’eurodéputée belge Marie Arena (PS) revient à la surface, dans le dossier du Qatargate. Cette fois, c’est Eva Kaili, l’ex-vice-présidente du parlement européen, qui l’implique. Dans une longue interview qu’elle a accordée au journal français Libération en compagnie de ses deux avocats belges Sven Mary et Christophe Marchand, Eva Kaili s’étonne que Marie Arena ne soit pas inquiétée par la justice.

Précisons que Eva Kaili est inculpée de corruption publique, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle dans cette enquête sur des soupçons d’ingérence du Qatar et du Maroc dans les décisions du Parlement européen. Et que Marie Arena, qui bénéficie toujours de son immunité parlementaire, n’est inculpée de rien.

de videos

L’interview n’a été publiée que ce samedi, mais remonte en réalité au 25 avril, précise Libération. Ce détail a toute son importance. Car, lorsque le juge d’instruction Michel Claise a libéré l’eurodéputée grecque le 25 mai dernier (après 4 mois de prison à Haren et 2 mois de détention sous bracelet), il lui a interdit «d’entrer en contact avec toutes les personnes impliquées dans le dossier, en ce compris par voie de presse». Son interview étant antérieure, elle est donc (en principe) réglo de ce côté-là.

Que dit Eva Kaili à propos de Marie Arena ? En résumé, elle affirme que Panzeri (le cerveau présumé de ce dossier de corruption) a lâché des noms aux enquêteurs, le sien notamment, dans le but de protéger sa femme, sa fille et Marie Arena.