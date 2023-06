Elles cartonnent en Belgique, mais attention: les bières sans alcool… ne sont pas toujours vraiment sans alcool!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Elles sont de plus en plus nombreuses dans les rayons des supermarchés : les bières sans alcool recontrent un franc succès ces dernières années. Outre les pils (Jupiler, Stella, Maes…), on retrouve aujourd’hui des Liefmans, Corona, Desperados, Chouffe, Leffe, Hoegaarden, Cornet, Affligem, Grimbergen… « alcohol free ».

Et si l’offre devient si grande, c’est parce que les consommateurs en redemandent. Selon le magazine spécialisé Gondola, les bières sans alcool sont le segment « qui a le plus de succès ». Et cela semble d’autant plus vrai à l’approche de l’été. « Les plus gros volumes de bières sans alcool et à faible teneur en alcool sont vendus pendant l’été », leur confirme Sophie De Saeger, head of category management Belux chez AB InBev.

Mais ce n’est pas parce qu’elles se présentent comme telles qu’elles le sont forcément...