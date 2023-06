Athlétisme: Duplantis plane de nouveau sur la perche au meeting d’Hengelo

En ce début de saison estivale, Lightfoot s’était installé en tête des bilans, en devenant aussi le 4e meilleur perchiste de l’histoire, derrière Duplantis (6,22 m en salle), le Français Renaud Lavillenie (6,16 m en salle) et l’Ukrainien Sergueï Bubka (6,15 m en salle).

Il ne sera pas resté longtemps détenteur de la meilleure performance de la saison en extérieur, Duplantis rappelant qu’il demeure la référence de la spécialité.

Parmi les autres athlètes s’étant illustrés, au cours de cette réunion, l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a réussi 2,00 m à la hauteur, mais a échoué ensuite à 2,06 m.

Prescod, la surprise sur 100 m

L’Américain Grant Holloway a, lui confirmé qu’il est l’homme le plus rapide actuellement sur 110 m haies en s’imposant en 13.03, approchant de deux centièmes sa meilleure performance de l’année qu’il avait réalisée début mai à Atlanta.

Sur 100 m, le Britannique Reece Prescod, seul athlète sous les 10 secondes (9.99) a surpris les favoris en devançant notamment le Jamaïcain Yohan Blake (2e 10.05) et surtout l’Américain Marvin Bracy (décevant 4e en 10.10), l’un des sprinters les plus rapides de la première partie de saison.

Devant leur public, les Néerlandaises Femke Bol et Sifan Hassan n’ont pas déçu. Bol a survolé le 400 m (50.11) tandis qu’Hassan, déjà victorieuse samedi soir du 10.000 m en prélude du programme principal, a récidivé sur 1500 m dimanche après-midi.

Victorieuse fin avril à Londres dès son premier marathon, l’athlète d’origine éthiopienne, arrivée aux Pays-Bas à l’âge de 15 ans, a retrouvé la piste avec bonheur.

Championne olympique en titre des 5000 et 10.000 m et double championne du monde (1500 et 10.000 m), Hassan aurait, selon son entraîneur, l’idée de tenter le triplé 5000/10.000/marathon aux JO de Paris-2024.