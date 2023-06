Vincent Niclo: «Mask Singer m’a aidé à faire mon deuil»

Une immense fierté. J’ai perdu mon producteur en décembre dernier. Il était mon repère. On prenait toujours des décisions à deux. Il m’a dit : « Si tu participes à Mask Singer un jour, je rêve que tu décroches le trophée ». J’ai accompli ses vœux. J’espère qu’il a suivi mon parcours de là-haut. Je me suis battu pour lui. On me proposait de participer à l’émission depuis plusieurs saisons. J’avais du mal à libérer deux mois et demi de mon temps car j’étais notamment au Canada. J’avais peur de rentrer en France. Je savais que j’allais être déstabilisé par son absence. Quand on m’a recontacté, j’ai tout de suite accepté. J’ai donné tout ce que j’avais pour aller au bout de l’aventure.

Oui, complètement. J’avais l’impression que mon producteur était toujours à mes côtés. C’est lui qui m’a donné la force et l’émotion que j’ai ressentie en chantant « Diego » lors de la finale. J’étais en larmes sous mon masque. J’ai chanté cette chanson pour lui. Et si Jeff Panacloc a pleuré, c’est parce qu’il connaissait mon histoire. Il était à la fois bouleversé et admiratif.

C’est une certitude. « Mask Singer » sera une pierre angulaire de ma carrière. J’en ressors changé, grandi et libéré. Et puis, France Télévisions m’a proposé de présenter une nouvelle émission. Ils avaient besoin d’un animateur capable de performer. C’est un concept qui me va bien.

Bien sûr. On m’a toujours dit que pour faire carrière, il fallait avoir une identité vocale. C’est un atout mais je suis parvenu à brouiller les pistes. Personne ne s’attendait à me voir danser sur du Britney Spears ou du David Guetta. Cette émission m’a permis de montrer une autre facette de ma personnalité mais aussi de révéler ma voix de rockeur.

Aurélie Konaté, une Biche qui a fait sensation

Quel bilan tirez-vous de votre aventure ?

Que du positif. Cette aventure a été magique. Je me suis réellement amusée. J’ai pleuré, j’ai ri, et j’ai surtout retrouvé la scène après 10 ans. Tout le monde me dit que j’aurais mérité de gagner mais ma deuxième place me va très bien. Et puis, les enquêteurs n’avaient pas tous soumis mon nom. Jeff Panacloc me connaît bien mais n’a pas tout de suite reconnu ma voix. Elodie a pensé à moi au début puis est partie sur une autre piste. C’était hyperdrôle.

Depuis la « Star Academy », votre voix a beaucoup évolué.

C’était il y a 20 ans. La « Star Ac » est une émission où il y a énormément de stress. À l’époque, on chantait des chansons qui n’étaient pas forcément adaptées à notre tonalité. Nous n’avions également aucun retour dans les oreilles. Je ne m’entendais donc pas très bien chanter. Tout ça conjugué à la pression du direct, je perdais totalement mes moyens. Vocalement, j’ai fait un bond énorme, c’est une certitude, mais principalement entre la fin de l’émission et le début de la tournée « Star Ac » qui a suivi. Quand j’ai quitté le château et que j’ai retrouvé la scène, j’ai été libérée de toute cette pression. Ma voix s’est ouverte et je suis parvenue à chanter plus librement. Et puis, j’ai surtout travaillé pendant 10 ans. J’ai enchaîné plusieurs comédies musicales qui m’ont permis de muscler ma voix.

Ça vous a donné envie de refaire un disque ?

J’y réfléchis, mais ce n’est pas ma priorité. Je ne pensais pas que ma voix chantée puisse à ce point émouvoir le public.

