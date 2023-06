Timothy Herman 5e du lancer du javelot à Hengelo

«Il y avait beaucoup de puissance dans mes lancers, mais techniquement ça n’a pas marché et c’était même très mauvais», a déclaré Herman après coup. «J’essaie de disputer beaucoup de compétitions en ce moment dans l’espoir d’atteindre un niveau constant au-dessus de 80 mètres. La finale des championnats du monde nécessitera 81 à 82 mètres, je veux donc être capable de lancer à ces distances régulièrement».

Herman est revenu sur son récent super lancer à Nairobi, où il a amélioré le record de Belgique. «Cela m’a donné beaucoup de confiance», m’a-t-il dit. «Maintenant que je sais que je peux atteindre de telles distances, tout devient possible. Vraiment tout. L’attitude de mes concurrents a également changé. Avant, j’étais fan d’eux, mais maintenant je sens qu’il y a aussi du respect de leur part».

Dans le 1500 m, pas moins de trois Belges étaient au départ. Aucun n’a convaincu. Ruben Verheyden a été le plus rapide en 3:40.22. Jochem Vermeulen et le détenteur du record national Ismael Debjani ont été crédité de 3:41.44 et 3:43.73. Dans le 400 mètres haies, Julien Watrin s’est classé septième en 49.92.