Les joueurs de l’Union inconsolables: «J’espère ne plus jamais revivre ça de ma vie»

Privé de la rencontre suite à son exclusion la semaine dernière lors du partage de l’espoir à l’Antwerp, Senne Lynen a forcément vécu une soirée encore un peu plus particulière que ses équipiers ce dimanche depuis la tribune du stade Joseph Mariën. « Je n’aime déjà pas ne pas jouer en temps normal parce qu’on n’a pas de contrôle sur ce qui se passe, on ne peut rien faire et là, c’est encore plus compliqué », regrettait le milieu de terrain unioniste. Et de revenir sur l’horrible frustration qui est née pour les Bruxellois en cette dernière journée de la saison. « Là, ce n’est même pas une question de sentiment dans la tête, mais c’est dans le cœur J’espère ne plus jamais avoir à vivre ça dans ma vie. »

Après avoir déjà vu le titre échapper aux Unionistes en fin de saison l’année dernière après une formidable course en tête, Senne Lynen a revécu ça, en pire selon lui ce dimanche. « Cela fait encore plus mal que l’an passé. La saison dernière, c’était à trois matches de la fin qu’on a perdu le titre. Ici, c’est à trois minutes. Je peux comprendre que pour le spectateur neutre, voir que ça part de Genk à l’Union puis à l’Antwerp, c’est magnifique, mais pour les joueurs de l’Union et de Genk, c’est horrible. C’est un sentiment qu’on ne peut pas expliquer… »