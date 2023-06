Revivez en vidéo le but exceptionnel de Toby Alderweireld qui a offert le titre à l’Antwerp

Toby Alderweireld a offert son 5e titre de champion, le premier depuis 1957, dimanche à l’Antwerp. Le capitaine anversois a inscrit dans le temps additionnel le but de l’égalisation face à Genk (2-2), un but qui vaut de l’or puisqu’il a permis au Great Old de repasser devant Genk et l’Union au classement et de coiffer les lauriers au terme des dernières secondes de jeu de la dernière journée des playoffs.

L’Antwerp s’offre le titre une semaine après avoir gaspillé une première balle de match à domicile face à l’Union. «Nous avons travaillé très dur pour cela», selon Alderweireld. «L’équipe le mérite. Tout le monde nous avait éliminés. Personnellement, je me suis beaucoup battu pour cela. Et ce, dans ma propre ville. Tout le monde était contre nous. Et nous avons réussi aujourd’hui. L’Antwerp a joué en deuxième division pendant des années. Ce moment est spécial pour les supporters, uniquement pour les supporters».