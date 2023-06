Le thermomètre grimpe jusqu’à 26 degrés ce lundi pour lancer une semaine ensoleillée et… de plus en plus chaude: voici les prévisions météo

Quelques cumulus inoffensifs pourraient faire leur apparition l’après-midi dans l’intérieur des terres. L’Institut royal météorologique prévoit qu’il fera assez chaud avec des maxima de 21 à 25 degrés dans l’intérieur du pays, voire 26 degrés en Gaume et en Campine, mais les températures ne dépasseront pas 17 degrés le long du littoral. de videos Le vent sera généralement modéré de nord-est, le long du littoral parfois assez fort de nord-nord-est l’après-midi avec des pointes de 50 km/h.

La nuit prochaine sera calme avec un ciel dégagé dans la plupart des régions. Des bancs de nuages bas pourront à nouveau atteindre la région côtière en fin de nuit. Les minima varieront entre 6 et 10 degrés en Ardenne et entre 11 et 14 degrés dans les autres régions. Le vent modéré de nord-est deviendra parfois faible en fin de nuit.

Mardi, le temps restera chaud et assez ensoleillé. Des nuages cumuliformes se formeront dans l’intérieur du pays mais le temps restera sec. Les maxima se situeront aux alentours de 17 degrés en bord de mer et varieront entre 21 et 26 degrés dans l’intérieur du pays. Le vent sera modéré, le long du littoral parfois assez fort l’après-midi.

Mercredi, il fera encore chaud et ensoleillé avec un risque de quelques averses orageuses sur l’est du pays. Les températures évolueront peu.