Malgré la nouvelle législation plus stricte en Flandre, plusieurs festivals utiliseront encore des gobelets jetables cet été

« Nous ne voulons évidemment pas boycotter les festivals, mais simplement créer des effets positifs sur l’environnement », a expliqué Andy Pieters, porte-parole de la ministre Demir à plusieurs quotidiens. « Nous pouvons entendre qu’il n’est pas possible de travailler avec des gobelets réutilisables. Les organisateurs doivent être en mesure de le démontrer : parce qu’il n’est pas possible d’en fournir ou d’en laver suffisamment, par exemple. Il faut également tenir compte de la santé publique, et c’est pourquoi il est important que les gobelets soient complètement secs après le lavage. Dans le cas contraire, des bactéries apparaissent. »

Tomorrowland utilise des gobelets réutilisables au sein du camping, mais pas encore sur le site du festival. « Nous avons 200.000 visiteurs par week-end et le marché n’est pas prêt à fournir, laver et stocker un tel volume de gobelets. Les bars ne sont pas prêts non plus, nous devrions donc transporter tous ces gobelets à l’extérieur du site. Cela implique des déplacements supplémentaires, ce qui est à la fois pas écologique et contraignant pour le voisinage. En outre, nous avons encore un stock important », développe Debby Willemsen, porte-parole du célèbre festival.