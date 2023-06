Un bang supersonique a secoué Washington: 2 avions de chasse ont rejoint un avion avant qu’il ne s’écrase

Des habitants de la capitale fédérale des Etats-Unis et de sa banlieue ont rapporté avoir entendu un bruit tonitruant qui a fait trembler fenêtres et murs à des kilomètres à la ronde et suscité nombre de questionnements sur les réseaux sociaux.

Les deux chasseurs ont décollé de la base d’Andrews, dans le Maryland, a relaté un responsable du Pentagone à l’AFP, pour rejoindre un appareil décrit par l’aviation civile américaine (FAA) comme un aéronef léger Cessna Citation qui s’est ensuite écrasé dans une zone montagneuse du sud-ouest de l’Etat de Virginie.