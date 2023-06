Champions de Belgique, les joueurs de l’Antwerp ont tellement fait la fête qu’ils ont cassé leur trophée (photos)

Les joueurs de l’Antwerp ont été accueillis en héros tard dimanche soir au stade du Bosuil, auréolés de leur titre de champion de Belgique décroché en début de soirée sur la pelouse de Genk. Des milliers de supporters étaient ainsi présents dans le stade et entouraient le podium sur lequel sont montés les joueurs. « Nous avons écrit l’histoire », a crié le capitaine Toby Alderweireld, qui a parlé du « plus beau jour de sa vie ».

Au son de « Freed From Desire » de Gala et de « We Are the Champions » de Queen, leurs héros sont enfin entrés dans l’arène, prêts à recevoir officiellement le trophée de champion national. Le club en a profité pour exhiber également celui décroché il y a quelques semaines en finale de la Coupe de Belgique, permettant à tout Anvers de fêter le doublé (« den dobbel »). Les feux d’artifice et autres feux de bengale n’ont pas manqué à l’appel.