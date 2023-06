Alexander De Croo admet avoir gardé un secret: «Leur vie était plus importante»

Le chef du gouvernement, accompagné par ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Hadja Lahbib et Ludivine Dedonder, avait rencontré le travailleur humanitaire dès son arrivée, le 26 mai à l’aéroport militaire de Melsbsroek. Il arrivait du sultanant d’Oman qui a joué le rôle d’« intermédiaire » entre la Belgique et l’Iran, a expliqué M. De Croo.

« A ce moment-là, non », a affirmé, lundi, le Premier ministre au micro de l’émission Matin Première de la RTBF alors qu’on lui demandait s’il avait « tout raconté » à Olivier Vandecasteele, comme à d’autres personnes qui l’interrogeait sur une éventuelle suite de l’opération. Baptisée Blackstone, celle-ci a également entraîné le retour au pays d’un diplomate iranien condamné en Belgique pour terrorisme, Assadollah Assadi.