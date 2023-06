Challenge de la Salm: dernière ligne droite!

Il ne reste plus que 3 épreuves pour ce challenge : Hébronval le 09, Petit-Thier le 16 et Arbrefontaine le 23 juin. La fréquentation est relativement constante comprise entre 190 et 230 sportifs. De l’avis général l’ambiance y est excellente, c’est avec grand plaisir que l’on retrouve ses concurrents&amis le vendredi soir. À Salmchâteau le 26 mai, il fallait être particulièrement résistant pour encaisser le dénivelé positif proposé, aucune plainte reçue cependant !

Au niveau des résultats de ce 26 mai, c’est Cyril Mathieu qui s’impose aux 11 km, il semble inaccessible, mais ne figure pas à la première place du classement général, en raison de son absence à la manche de Goronne. C’est Thimothée Schreuer, excellent 2ème à Salmchâteau qui occupe la première place du général.