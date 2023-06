Une station de recharge rapide a été inaugurée à la Baraque de Fraiture

Du beau monde ce jeudi 25 mai pour inaugurer les huit points de recharge d’une capacité maximale de 300 kW à la Baraque de Fraiture (Située à la sortie 50 de l’autoroute E25, au rond-point de la N89 et de la N30).

Outre les représentants de notre Conseil communal et de son Bourgmestre, on notait la présence du Ministre wallon du Climat, de l’Energie, des Infrastructures et de la Mobilité Philippe Henry, du Député wallon et communautaire et membre de la Commission wallonne de l’Energie, du Climat et de la Mobilité Julien Matagne, ainsi que de Bart Lubbers et Tuur De Coninck, respectivement cofondateur et Président de CA et Directeur de Fastned, société propriétaire et exploitante de la station.