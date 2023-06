21e édition du parcours d’artistes à Esneux

La commune d’Esneux compte une multitude d’artistes qui s’adonnent à leur passion aussi diverse qu’inattendue. Cette 21ème édition sera l’occasion de découvrir, de s’informer, d’apprécier de nombreuses techniques touchant la peinture sur divers supports, la sculpture, le tournage sur bois, la céramique, la photo, le dessin, le découpage, l’illustration de BD, ou encore l’art de la table, les bijoux haute couture, le travail sur feuille d’or, pour n’en citer que quelques-uns.

Les artistes reçoivent les visiteurs dans leur atelier ou, par défaut, soit au château de Brunsode, soit à la salle de Mery, le samedi 10 juin de 14 à 18 heures et le dimanche 11 juin de 11 à 18 heures. Ce seront 45 artistes qui ont répondu présent et qui feront vivre la commune au rythme de découvertes artistiques et conviviales.