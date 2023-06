Comblain-au-Pont : René Henry parle de la révolte des Lognards en 1789

Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir, Lorcé, Louveigné, Xhoris et bien d’autres villages encore de notre belle région appartenaient sous l’ancien régime au Comté de Logne dans la Principauté de Stavelot-Malmedy. René Henry viendra nous expliquer qu’à l’instar de ce que connurent Paris, le 14 juillet 1789, et Liège, le 18 août suivant, la population de la petite Principauté de Stavelot-Malmedy se souleva contre son prince-abbé qui, dès le 31 août, lui promettra des réformes.

Commençait alors une succession d’étonnants revirement de Célestin Thys, le prince-abbé originaire de Fairon, semblant tantôt conciliant, tantôt très menaçant. Comme à Paris et à Liège, cette révolution connut un enchaînement d’épisodes favorables aux révolutionnaires et de périodes de restauration, parfois brutale, de l’ancien régime et des pouvoirs quasi absolus et très contestés du prince.