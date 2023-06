Le site archéologique de la Belle-Roche de Sprimont enfin classé

Les silex taillés n’auraient pas été travaillés sur place, mais y auraient été amenés par divers types de transport. Leur évolution fait apparaître une occupation humaine différente. Après leur étude, ils sont exposés au Grand-Curtius à Liège, ou encore dans l’espace muséal du Centre d’Interprétation de la Pierre à Sprimont et au musée du Pays d’Ourthe-Amblève à Comblain-au-Pont. Loin d’avoir tout révélé, le site apporte encore d’importantes données scientifiques.

L’exploitation de la carrière de la Belle-Roche a mis à jour un ensemble archéologique unique, le plus ancien en Belgique, dont un gisement paléontologique exceptionnel. Le site a été fouillé durant près de 20 ans, mettant à jour des milliers d’ossements d’animaux du Cromérien tardif.

Il aura fallu plus de 30 ans pour qu’aboutisse enfin la demande de classement du site que se situe toujours au cœur d’une carrière en pleine exploitation, ce qui pouvait menacer la pérennité des fouilles. Suite à l’avis des différentes instances, un périmètre de classement et une zone de protection ont été établis. La décision a été accueillie avec soulagement d’autant que les fouilles sont à l’arrêt par manque de moyens et la difficulté à constituer une équipe de scientifiques. Ainsi préservé, le site, qui présente encore un important potentiel de découverte, établit une réserve archéologique pour les générations futures.