«Le Centre est riche et les gens veulent le redécouvrir!»: pour Laurent Cannizzaro (Centrissime), le tourisme dans la régiona un bel avenir devant lui

Centrissime, office du tourisme de La Louvière, est aussi force de soutien pour toutes les communes du Centre. Entretien avec Laurent Cannizzaro, son directeur.

David Claes

Après quelques années moroses, le Belge a besoin d’air. Est-ce qu’il vient le prendre dans le Centre ?

Le bilan de 2022 montre que nous avons retrouvé les chiffres d’avant la crise sanitaire, et ça, c’est vraiment encourageant. Il y a eu une prise de conscience du potentiel touristique de proximité. La location de vélos est en constante évolution depuis la crise (400 locations l’an passé et 6000 participants pour les chasses Totemus sur les trois balades de La Louvière). Le site de Strépy-Thieu est celui qui attire le plus, avec plus de 3000 personnes.

Et pour cet été ? Ça se profile aussi bien ?