Le Feelgood Festival d’Aywaille: la plus grande discothèque de Wallonie

Cette nouvelle édition annonçait de nombreux changements : changement de lieu, de dates, relooking du logo sans oublier le nouveau concept dans la programmation. La journée du jeudi 29 juin est dédiée exclusivement à des DJ, faisant ainsi du festival, la plus grande discothèque de Wallonie. Une jolie manière pour les jeunes de fêter leur fin d’examens en toute sécurité et de bouger sur les sons de Kid Noize, Daddy K, Mademoiselle Luna et bien d’autres encore.

L’édition 2023 du Feelgood Festival se déroulera du 29 juin au 2 juillet 2023 au cœur de la commune d’Aywaille dans le prolongement du parc communal, à proximité du complexe sportif et de la piscine (rue de la Heid). Cette nouvelle implantation permet non seulement de mieux accueillir les festivaliers, mais également de disposer d’une plus grande capacité de parking et de se rapprocher des commerçants locaux.