La Petite Gazette

A la fin du XVIIIe siècle, la petite Principauté de Stavelot-Malmedy (700 Km²) compte environ 25 000 habitants. La population est essentiellement paysanne mais l’industrie occupe également une main-d’œuvre importante, plus de 500 personnes travaillent dans l’industrie textile et bien d’autres dans les 79 tanneries présentes alors à Malmedy et à Stavelot.

Quand le dernier prince-abbé, Célestin Thys originaire de Fairon, est élu en 1787, les finances de la principauté sont en continuel déficit et l’hiver 1788 est si rigoureux et si long qu’il empêchera les labours. La famine menace et pourtant les tenants du régime ne cessent de réclamer le paiement des impôts et de la dîme, la colère gronde, les incidents se multiplient dans toute la principauté. Les nouvelles du soulèvement de Paris en juillet 1789, de celui de Liège le mois suivant sont alors les véritables signaux du déclenchement de la révolution. Dès les derniers jours d’août, la population réclame l’abolition des dîmes, la suppression du conseil privé et des cours de justice de village et la libre disposition des aisances pour les communautés. Le 31 août déjà, le prince-abbé annonce, dans un but d’apaisement, qu’il souhaite rencontrer les souhaits de la population et qu’il cherche les moyens pour ce faire. La promesse du chef de l’état tarde à se concrétiser et partout, spécialement dans le comté de Logne, où il n’y a évidemment aucun centre important, des assemblées se tiennent à Comblain, à Lorcé, à Ferrières, à Louveigné… et décident notamment de ne plus payer l’impôt.