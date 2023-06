Le coup de gueule d’un journaliste de la RTBF après l’annonce du départ d’Eden Hazard du Real Madrid: «Il l’a détruit, l’a laissé mourir footballistiquement et humainement»

Eden Hazard au Real Madrid, c’est terminé. Le rêve de l’ancien capitaine des Diables rouges a tourné au cauchemar et les quatre années dans la capitale espagnole de notre Eden national n’ont, malheureusement, rien donné. Et si, dans cette histoire, les torts sont partagés, le principal coupable est bien le joueur.

Il n’a jamais retrouvé son niveau et les fans des Merengues n’ont jamais pu voir le Eden Hazard qui a survolé la Premier League durant plusieurs saisons. Évidemment, on ne peut nier le fait que Carlo Ancelotti ne lui a jamais fait de cadeau au cours de son séjour en Espagne. Au point, parfois, de l’humilier, que ce soit dans son traitement sur le terrain (ou le long) ou dans ses déclarations. Et ça, ça passe mal auprès de certains de nos compatriotes.