Scandale au Parlement européen: Marie Arena se défend des accusations d’Eva Kaili, «je n’ai rien à voir avec cette histoire»

Nous insistons. Nous lui demandons si elle a lu Libération, dans lequel Eva Kaili prétend qu’elle bénéficie d’une protection de la part M. Panzeri. « Je n’ai rien à voir avec cette histoire », dit-elle. Nous lui demandons si elle a déjà été entendue par la justice, elle nous répond que « Non, je n’ai été entendue par personne ».

Et il est vrai que ce n’est pas facile d’avoir un échange verbal avec l’eurodéputée belge. Chaque fois qu’on a voulu l’avoir en ligne sur ce dossier du Qatargate, elle a préféré nous répondre… par mail ou par SMS.

N’a-t-elle pas envie d’être entendue ? En a-t-elle fait la demande comme l’a fait son collègue Marc Tarabella ? « Je n’ai rien à dire », nous dit-elle. « La justice fait son travail et elle le fait correctement. » Elle comprend notre insistance, mais refuse d’aller plus loin. « Je suis pour la liberté de la presse, écrivez ce que vous voulez. Au revoir ».

Sitôt son statut de repenti négocié, Pier Antonio Panzeri (« son ami professionnel ») avait déclaré, par la voix de son avocat Laurent Kennes, que Marie Arena était innocente. « Il sait qu’il a trahi la confiance de certaines personnes et Marie Arena en fait partie. Il estime que c’est quelqu’un qui est extrêmement droit et qu’elle n’aurait pas dû être accusée comme c’est le cas ici. Il mentionnera son nom pour dire qu’elle n’a rien à voir avec cela et qu’il n’aurait jamais osé lui suggérer quoi que ce soit. »