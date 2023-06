Leona a attendu son mari Jeff sur la ligne d’arrivée de la course mais…: «L’attente a été longue, très longue…»

L’organisation a confirmé dans un message publié sur le réseau social Facebook qu’un accident mortel s’était produit pendant la course. « C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous vous informons qu’un grave accident s’est produit lors de l’édition 2023 du Schleck Gran Fondo », indiquent les organisateurs. « Malheureusement, un de nos participants est mort pendant l’événement. »

La victime a été identifiée par le Nieuwsblad. Il s’agit de Jef Van den Eeden, originaire d’Oelegem, un passionné de vélo depuis plus de 40 ans. « Il est parti avec un grand sourire et très enthousiaste comme toujours », témoigne sa femme, Leona. « Je l’ai attendu à l’arrivée. L’attente a été longue, très longue. J’ai appris que la course avait été arrêtée à cause d’un accident, mais je n’avais pas réalisé à ce moment-là qu’il était arrivé quelque chose à Jef. Finalement, l’organisation a laissé tomber son nom et quand quatre policiers m’ont approché un peu plus tard, j’ai su avec certitude : ce n’est pas une bonne nouvelle ».