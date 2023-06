Les «cadets-pompiers»: une belle aventure humaine

En fin de journée, lors la proclamation officielle, les autorités provinciales ont replacé la formation dans son contexte. « Nous vivons dans une « émocratie », relève Richard Fournaux, député provincial en charge, entre autres, de la formation et de l’enseignement. Les réactions émotionnelles déclenchées par la catastrophe de Ghislenghien et l’affaire Dutroux ont fait évoluer les services de police et de sécurité civile. En province de Namur, les jeunes cadets-pompiers peuvent poursuivre l’éveil de leur vocation en s’inscrivant dans la filière technique de qualification en sécurité. Elle les prépare aux métiers de pompiers, de militaires, de policiers, d’agents de gardiennage ou d’agents pénitentiaires. Ces élèves peuvent compléter leur formation par un bachelier en gestion de crise et, bientôt, la parfaire par un master. »