Le rêve du petit Kenzo, 8 ans et atteint d'un cancer, se transforme en cauchemar: «Et tout a dérapé»

Mais dès son entrée dans le stade François-Coty, Kenzo et sa famille ont été pris à partie par les supporters d’Ajaccio. « Puisque nous pensions être en sécurité, j’ai autorisé Kenzo à enfiler son maillot, mon mari l’a pris dans ses bras pour lui montrer l’entrée des joueurs sur le terrain. Et tout a dérapé », raconte sa maman au Figaro.

En effet, une dizaine de « fans » se sont dirigés vers le petit garçon. « Ils ont poussé mon fils et sa tête a heurté la rambarde. Ils ont frappé mon mari au visage, ont arraché le maillot du petit et sont allés le brûler. Avant de quitter la loge, ils ont même craché dans la nourriture qui était à notre disposition ».

Un comportement honteux qui a totalement gâché l’expérience du jeune supporter. L’AC Ajaccio a rapidement réagi dans un communiqué de presse. « Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l’Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge », peut-on lire. « Alertée, la sécurité du club s’est interposée. Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l’enfant puisse réaliser son rêve. Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements ! ».