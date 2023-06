Boycott des radios, annulations, tickets soldés…: rien ne va plus pour La Zarra depuis son doigt polémique à l’Eurovision

Il y a trois grosses semaines, on suivait la finale de l’Eurovision sur la Une. La Suédoise l’a remportée, pour la seconde fois, grâce à son tube « Tatoo », qu’on entend très régulièrement à la radio.

Une qu’on n’entend plus du tout, c’est La Zarra, la représentante française. Comme le rapporte Le Parisien, son titre « Évidemment » n’est plus diffusé en radio, déjà depuis son « pour tous ceux qui me critiquent, allez vous faire enc… avec un concombre », lâché sur les réseaux sociaux, puis aussi, avec son fameux doigt d’honneur, qui n’en est pas un selon elle, envoyé en plein direct, face à plus d’une centaine de millions de téléspectateurs.