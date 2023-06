Xavier pensait faire une bonne affaire avec cet appartement, il va vite déchanter…: «On nous a vendu le paradis et on en est loin»

Xavier est devenu propriétaire d’un bien immobilier dans un nouveau quartier écologique à Anderlecht. Le développeur et promoteur BPI Real Estate promettait un quartier vivant : « La mixité sociale fera partie intégrante du projet avec des résidences pour étudiants, des commerces, deux aires de jeux, une maison de repos, des bureaux, un parc public et un potager collectif », peut-on lire sur le site internet. Mais la réalité est tout autre…

« On loue dans ce quartier en se disant ‘oh, tout va se trouver tout près, il y aura un restaurant, des magasins, il faudra juste sortir…’ C’était pour des raisons de facilité mais 4 ans plus tard, il n’y a toujours rien. On nous a vendu le paradis et on en est loin », déplore Xavier. Nos confrères de RTL info se sont rendus sur place et confirment : les espaces dédiés aux magasins sont vides, les espaces verts ne sont pas entretenus et la fontaine ne fonctionne pas, seuls les déchets animent l’eau.