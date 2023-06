«Un crime parfait? Les polars de l’été»: Julie Denayer passe en mode estival sur RTL tvi La journaliste revient avec une nouvelle version estivale de son émission de faits divers qui cartonne. RTL Belgium/Laetizia Bazzoni

Par Frédéric Seront

Julie Denayer est plus que jamais présente sur le petit écran. La nouvelle saison de « Face au juge » à peine finie, on la retrouve à la tête des « Petits patients » le vendredi. Et, dès ce mardi, elle revient avec une nouvelle mouture d’« Un crime parfait ? », baptisée « Les polars de l’été ». « D’ordinaire, dans Un crime parfait ?, on est au plus près de l’actu, avec des histoires qui se sont passées récemment, tandis qu’avec Les polars de l’été, on va se plonger dans les archives de la police avec des affaires plus anciennes qu’on n’avait pas encore traitées, datant généralement d’une dizaine d’années », explique la journaliste. « Ce sont des faits divers sur lesquels on a plus de recul. S’il y a eu des appels, les verdicts sont tombés. »

Lire aussi Julie Denayer évoque son accouchement prématuré: «Un mélange de grands bonheurs et de grandes angoisses» Pour la première, cette semaine, Julie Denayer reviendra sur l’affaire Maël Combier. « C’est l’histoire tragique d’une jeune fille de 20ans, Samira, originaire de Valence, qui a rencontré un jeune homme de 25 ans, Maël. Ils partent tous les deux en vacances en Italie. Et on retrouve la jeune femme une balle dans la nuque le long d’un chemin, tandis que Maël a disparu. Samira survit et c’est elle qui va pouvoir témoigner de ce qui s’est passé. Le petit ami, lui, dira avoir agi en état de légitime défense. C’est le début de l’enquête. »

La semaine prochaine réservera également une histoire qui devrait tenir en haleine les téléspectateurs avec son lot de rebondissements. « Mon critère pour le choix des dossiers criminels, c’est qu’on n’apprend pas tout depuis le début. Mardi prochain, on abordera l’affaire Christophe Lejard, qui a été tué par sa propre femme. Cette dernière, pour accomplir ce crime, a demandé l’aide de son fils. Ce n’est pas la première fois qu’une mère demande à son propre enfant de l’aider à tuer quelqu’un. C’est quelque chose qui me dépasse. C’est une histoire terrible. La mère, même depuis la prison, va encore essayer de faire assassiner l’homme de main qu’elle avait engagé ! »

de videos Mais qu’est-ce qui perd finalement tous ces meurtriers qui se font pincer alors qu’ils pensaient avoir échafaudé le crime parfait ? « Il y a soit la bêtise, ils n’ont pas assez réfléchi au scénario qu’ils ont élaboré. Soit c’est de l’excès de confiance. Des meurtriers qui se pensent au-dessus de tout et se font quand même coincer. » Quant aux moteurs de ces actes inqualifiables, on retrouve généralement soit l’argent, soit l’amour. « Et parfois les deux sont mêlés, même si l’amour est souvent au-dessus. » On est donc partis pour un été meurtrier le mardi soir sur RTL. Une preuve de plus, s’il en fallait encore, que le public est plus passionné que jamais par les émissions judiciaires, qui fleurissent sur toutes les chaînes et ce à n’importe quelle période de l’année. « Les histoires criminelles, quand elles sont bien racontées, sont captivantes », conclut Julie Denayer. « Et ce sont des histoires vraies. Ce qui rend tout ça encore plus fascinant. C’est comme lorsqu’on regarde un film policier, sauf qu’ici tout est réel. Et souvent la réalité dépasse la fiction. » Autant dire que le suspense devrait être au rendez-vous dans les semaines à venir…