«La saison des feux»: Reese Witherspoon et Kerry Washington vont au clash!

Ce mardi soir, RTL tvi propose le lancement de cette série avec Reese Witherspoon et Kerry Washington.

Elles y incarnent deux mères très différentes. La première, Elena Richardson, est une bourgeoise psychorigide vivant en 1997 dans les faubourgs de Cleveland avec son mari, Bill (Joshua Jackson), et leurs quatre enfants. La seconde est Mia, une artiste renfrognée qui emménage avec sa fille, Pearl (Lexi Underwood), dans un appartement appartenant aux Richardson. Pearl devient l’amie de Moody (Gavin Lewis), l’un de leurs fils, et Mia se rapproche de leur cadette, Izzy (Megan Stott). Elle se lie aussi avec une jeune Asiatique, Bebe (Huang Lu), qui a été contrainte d’abandonner son nourrisson quelques mois auparavant.

Adaptation du best-seller de Celeste Ng paru en2017, cette minisérie de Liz Tigelaar (« Brothers & Sisters », « Revenge », « Bates Motel ») réunit Reese Witherspoon et Kerry « Scandal » Washington, qui en sont, par ailleurs, productrices exécutives.

Un drame qui va finir par diviser Elena et Mia. Dans ce rôle, Kerry Washington a encore tendance à surjouer, mais on veut vraiment trop connaître le « brûlant » secret de son personnage. Donc on ne lâche pas cet honnête thriller en huit parties.