Gros changement en Jupiler Pro League: on retrouvera un même ballon sur toutes les pelouses

Pour la première fois, tous les matchs de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League et de la Super League se joueront avec le même ballon, et ce à partir de la saison prochaine. Ce ballon Kipsta, la marque foot de Decatthlon, sera utilisé pendant deux saisons, tandis que l’accord passé entre la Pro League et Decathlon porte sur cinq ans.

« Ce choix s’explique d’abord pour une volonté d’uniformité », a déclaré Lorin Parys, CEO de la Pro League, lundi lors de la conférence de presse de lancement de ce nouveau ballon. « Il était important pour la Pro League que toutes les équipes, des jeunes aux professionnels, jouent avec le même ballon. Ce sera le cas dans toutes les compétitions organisées par la Pro League ».