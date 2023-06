L’inauguration de la place de l’Orneau marque le début d’une nouvelle ère pour Gembloux

La Ville de Gembloux a inauguré sa nouvelle place de l’Orneau, en présence du ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS).

Avant les travaux, la place n’était qu’un parking pouvant accueillir une quarantaine de voitures. Aujourd’hui, les places de stationnement ont été réduites de moitié pour en faire une zone partagée faisant la part belle à la pierre bleue, aux piétons et cyclistes. Des arbres, des fontaines – en référence à l’Orneau, qui coule sous la place – et du mobilier urbain rendent également l’endroit plus agréable pour petits et grands.