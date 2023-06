Des milliers de Belges vivent un véritable calvaire à cause de leur opérateur: «Des semaines sans TV», «le Wi-Fi tombe en panne deux fois par jour»

Des clients de l’opérateur Telenet rencontrent de nombreux problèmes depuis plusieurs mois en Flandre : « Le numéro de téléphone récemment demandé pour notre fils adolescent ne fonctionne pas depuis quatre semaines. Il sera pourtant facturé, bien sûr », « Pas de télé pendant des semaines, mauvais internet, généralement inutilisable », témoignent plusieurs utilisateurs interrogés par Het Laatste Nieuws.

de videos

La plupart des clients de Telenet étaient satisfaits de leur opérateur jusqu’à début 2023, quand les problèmes ont commencé. Face à l’immobilisme de Telenet et à la hausse de ses tarifs, ils sont de plus en plus nombreux à introduire des plaintes au service de médiation pour les télécommunications. « Le compteur s’élève à environ 2 500, soit trois fois plus qu’à la même période l’an dernier », renseigne le médiateur.