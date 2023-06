Shakira en couple avec Lewis Hamilton: les signes se multiplient, les fans n’ont plus de doute (vidéo)

Les rumeurs concernant une possible relation naissante entre Shakira et Lewis Hamilton se poursuivent. Près d’un mois après le GP de Miami, où sa présence avait fait beaucoup de bruit, la chanteuse colombienne s’est rendue au Grand Prix d’Espagne le week-end dernier, où Hamilton a terminé à la deuxième place.

Et une déclaration de Lewis Hamilton est venue alimenter un petit peu plus encore les rumeurs. « Je dois me trouver une latina », a déclaré le Britannique lors d’un moment avec les fans Mercedes avant le Grand Prix d’Espagne. De quoi affoler encore un petit peu plus les réseaux sociaux…