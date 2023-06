Le réseau Färm s’agrandit de 5 magasins en Brabant wallon pour renforcer la distribution 100% bio belge engagée

Färm, le réseau de magasins bio engagés, annonce pour ces mois de mai et juin, les transformations des cinq magasins Biostory en Brabant wallon mais également du magasin Origin’o d’Overijse sous son enseigne. Positionnement clarifié et renforcé Concrètement, cette transformation d’enseigne s’accompagne d’un doublement de l’offre de produits en vrac, d’un renforcement de l’approvisionnement belge en fruits et légumes et d’une application stricte des règles de sa Charte Produits à l’ensemble de l’offre des Biostory et d’Origin’o Overijse. On y retrouve par exemple l’interdiction de proposer à la vente des produits appartenant à des multinationales cotées en Bourse, un approvisionnement des thés, cafés, chocolats exclusivement issus du commerce équitable ou encore l’absence de bouteilles d’eau en plastique au sein des rayons. Le tout garanti 100% bio bien évidemment.

Pour Alexis Descampe, co-fondateur de Färm, cette transformation est plus qu’un changement de marque : « Nous voulons offrir une alimentation saine, durable et de qualité accessible au plus grand nombre. Cela passe par des engagements clairs qui doivent être sous-tendus par une promesse de marque. C’est ce que Färm propose à tous les consomm’acteurs. »